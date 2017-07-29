استهداف ميناء المخا بقارب حوثي مفخخ بالمتفجرات - صحيفة صدى الالكترونية

استهداف ميناء المخا بقارب حوثي مفخخ بالمتفجرات
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف المليشيات الحوثية لميناء المخا اليمني اليوم السبت بواسطة ” قارب مسير مفخخ بالمتفجرات ” .
وأوضح بيان للتحالف أن المليشيات الحوثية استهدفت فجر اليوم ميناء المخا اليمني ” بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات ” ، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما تسبب في انفجار ولم تحدث خسائر في الأرواح.
وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 2 ساعتين
#عاجل
. مبادره لإنهاء الحرب في اليمن:
١-يخرج عبد الملك الحوثي وأنصاره إلى إيران.
٢-يخرج علي عبد الله صالح وجماعته إلى الإمارات.
٣-يخرج عبد ربه وحلفاؤه إلى السعودية.
٤-يخرج حزب الإصلاح إلى قطر وتركيا.
٥-يخرج الصامتون المحايدون إلى سلطنة عمان.
٦-يخرج باقي الشعب إلى الكويت والبحرين.
ونسوي شبك على اليمن ونكتب عليه:
“الارضيه عليها مشاكل” بين الورثه
😂😂😂😂😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمني يقول :
كنت مسافراً من دولة إلى دولة أخرى وفي المطار سألني رجل اجنبي يبدو عليه الوقار والكفر ..
من اين انت ؟
قلت من اليمن
فقال من رئيسكم ؟
قلت لدينا رئيسان✌ …
الاول لايستطيع دخول اليمن والآخر لايستطيع الخروج منها
فضحك وضحك المسافرون وضحكت الطائرة لما انقلبت
😂😂😂😂😂😂😂
صورتها لكم عشان تصدقوا
✈️✈️✈️✈️✈️
مغرد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قرنى وربى ضحكت حتى وثعت على الا رض ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله شكل عندك اراضى عليها مشا كل مع الورثه قمت تحطها با الدول ههههههههههههههههههههههههههههه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂