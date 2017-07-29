استهداف ميناء المخا بقارب حوثي مفخخ بالمتفجرات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف المليشيات الحوثية لميناء المخا اليمني اليوم السبت بواسطة ” قارب مسير مفخخ بالمتفجرات ” .

وأوضح بيان للتحالف أن المليشيات الحوثية استهدفت فجر اليوم ميناء المخا اليمني ” بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات ” ، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما تسبب في انفجار ولم تحدث خسائر في الأرواح.

وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.