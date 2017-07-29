" تعليم الرياض " تعتمد 52 برنامج توسع لخدمة طالبات التربية الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد المانع 52 برنامج تربيه خاصة للبنات في منطقة الرياض ومحافظاتها.

وجاء ذلك توافقاً مع رؤية 2030 وتحقيقاً للأحداث والخطط التنموية والتطلعات الاستراتيجية فيما يخدم ذوي الإعاقة .

وشملت البرامج فئات ” توحد – فرط حركة وتشتت انتباه – عوق عقلي – عوق بصري – عوق سمعي – بطء التعلم – صعوبات التعلم ” وسيطبق في مدارس مختلفة في أنحاء منطقة الرياض، بمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام.

من جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية حنان السلطان، أن هذا من ضمن ما تسعى إليه إدارة التعليم في رفع مستوى جودة الأداء وتكامل الخدمات في البرامج المقدمة لذوي الإعاقة وتوفير كافة الخدمات رغبة في تمكينهم في الاستقلالية التامة في التعلم.

وأفادت مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات ابتسام الأحمد، أن الإدارة ركزت في السنتين الأخيرتين على التوسع في تقديم خدمات لذوي التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى الإعاقات الأخرى بالتوسع بدمجهم في مدارس التعليم العام في جميع المراحل وذلك لما له من تأثير في ارتقاء وتطوير مهارات الأطفال والتمكين من المشاركة الفاعلة في مجتمعهن مع أقرانهن العاديين بشكل إيجابي وبناء شخصيتهن ضمن المجتمع.