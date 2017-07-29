لاعب يلجأ لـ " بلطجية " لتدمير فريقه بعد الاستغناء عنه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بمساعدة اشقائه، باللجوء لعدد من الخارجين على القانون، لمساعدته على اقتحام النادي والتعدي على المنشآت وتدميرها بعد الاستغناء عنه.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب عدم حاجة الفريق لخدماته، بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

أسامة العزب رفض قرار إدارة ناديه، واستعان بإخوانه، وعدد من الخارجين على القانون «بلطجية»، واقتحم مقر النادي المصري وتعدى على الجهاز الفني واللاعبين داخل غرف خلع الملابس.

وقامت قوات بالقبض على أحد أشقاء قائد المصري السابق، تمهيدًا لعرضه على النيابة، ورفعت إدارة النادي تقريراً للاتحاد المصري لكرة القدم، تطالب فيه بشطب أسامة العزب من سجلات الكرة.