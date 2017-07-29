تعرفي على حيلة واحدة تجعل الرجل ضعيفاً أمامك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت احدى الدراسات العلمية، أنه بإتقان فن التصرف والتعاطي مع الرجل ينهي ما يسمى غرور الرجل وتكبره الذي يمنعك من الدخول في علاقة عاطفية سعيدة وصحية معه.

فالرجل، بطبيعته، يميل إلى شيء من التكبر والثقة العالية بالنفس خصوصا عندما يشعر بأنك تكنين له المشاعر والعواطف، فيحاول دائماً أن يكون في موقع القوة ومركز القرار والسيطرة، لسبب أو لآخر، وبالتالي يتوجب عليك التصرف بذكاء شديد بغية تغيير شيء من هذا الطبع الصعب وتأمين الراحة النفسية لك في العلاقة.

فمن المهم جداً أن تتحلي بثقة عالية بالنفس وعدم التصرف انطلاقاً من موقع الضعف أو التردد، فعليك التصرف بشيء من الدلال والقوة في آن، ومعرفة توقيت التحدث مع الشريك واتقان فن الطريقة في التواصل معه، خصوصاً أن الرجل ضعيف أمام المرأة الغامضة التي تشكل شيئاً من التحدي له فيشعر بأنه عليه العمل دائماً للحصول على رضاها وإعجابها.

من هنا، مهما بلغت درجة ولعك وحبك للحبيب، إياك أن تظهري له هذه المشاعر دائماً وبشكل واضح، فتصرفي بشيء من الدلال وكوني له السند المعنوي والعاطفي له مع التحلي بشيء من القوة والجرأة والاستقلالية.

وبالتالي من الضروري تجنب أن تكوني في موقع ” المسلمات ” بالنسبة للشريك، وان تتحلي بالغموض الجميل، بعيدا عن الاسرار والشكّ، فقليل من الغيرة لا تضرّ على الاطلاق بل على العكس، تجعل الحبيب ضعيفا امامك وراغباً دائماً في أن يكون معك والى جانبك.

علماً أن هذا الأسلوب يجب أن تتطبيقه مع الجميع، ومنذ بداية العلاقة، فلا يشعر بتغيير مفاجئ في تصرفاتك، فيعلم بأنك تقومين بذلك عن قصد، خصوصا ان ذلك سيؤدي إلى نفوره منك باعتباره أنك تمارسين أساليب الاحتيال للايقاع به.