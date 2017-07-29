بالفيديو.. مضاربة بالأحذية بين شبان وحراس مول تجاري شهير بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول مقطع فيديو أظهر مضاربة عنيفة أمس الجمعة وقعت بين عدد من الشباب وحراس أمن مجمع تجاري شهير بالأحساء، ما أثار حالة من الهلع بين رواد المول.

وأظهر المقطع مجموعة من الشباب يتشاجرون داخل المجمع وقد تعالت أصواتهم وانهالوا باللكمات والركلات وألقوا بالأحذية على بعضهم، الأمر الذي دفع مجموعة من الرجال للتدخل وفض العراك، فيما لم يتم معرفة سبب المضاربة، أو إذا كان هناك إصابات أم لا ولم يصدر بيان رسمي من الشرطة حول الواقعة.