مدير " تعليم محايل " يوجه بانهاء أعمال المدارس قبل عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وجَّه مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، مديري المدارس والمقاولين إلى ضرورة استكمال جميع أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل للمدارس التي يجري بها أعمال صيانة قبل عيد الأضحى، بما يضمن بداية جادة للدراسة.

وقال آل” شريم ” نظراً لقرب عودة منسوبي المدارس والمحدد بتاريخ 19/ 12/ 1438هـ أهيب بالجميع تكثيف ومضاعفة الجهود لإنهاء برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد كلاً فيما يخصه.

ودعا ” آل شريم ” مديري مكاتب التعليم بالمتابعة الشخصية للمدارس التي بها أعمال صيانة، والتواصل المباشر مع الجهة المختصة، ومعه شخصياً عند وجود أي ملاحظة أو تأخر في تلك الأعمال التي يجب أن تنتهي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن بداية جادة للدراسة من أول يوم.