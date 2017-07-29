وزير الشؤون البلدية يصدر تعميما لجميع الأمانات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، عن تعميما جديدا لكافة الأمانات التابعة للوزارة بشأن تنفيذ مبادرة ” منصورين ” ، والتي تهدف لرعاية ودعم جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي وإنهاء إجراءاتهم، تقديراً لتضحياتهم في خدمة الوطن.

وتضمن التوجيه تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابطين بالحد الجنوبي.

جاء ذلك تنفيذا للمقترح الذي قدمته أمانة العاصمة المقدسة، والمتضمن تكليف موظف بالأمانة والبلديات التابعة لها للقيام بإنهاء كافة المعاملات بالإنابة عن المرابطين.