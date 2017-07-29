بالصور.. بدأ مبيعات أوبل انسجنيا Country Tourer مع برنامج Exclusive الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فتحت أوبل باب الحجز على موديل انسجنيا Country Tourer الجديد في ألمانيا، بسعر يبدأ من 40.831 دولار. وستصل الوحدات الأولى من السيارة إلى المشترين بعد وقت قصير من ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2017، وسيتم تجهيزها بمجموعة واسعة من الميزات القياسية.

وتشمل القائمة نظام مساعدة الطرق الصاعدة، كاميرا أمامية، تنبيه الاصطدام الأمامي مع نظام الكشف عن المشاة، مكابح طواريء أوتوماتيكية للمدن، نظام تحذير مغادرة من مغادرة المسار، مساعد الحفاظ على المسار ومساعد الاضاءة العالية. كما يتم تقديم خدمة توصيل الهواتف الذكية عن طريق مشغل أبل كاربلاي و أندرويد أوتو بدون أي تكلفة إضافية مع نظام Radio R 4.0 IntelliLink الترفيهي، بالإضافة إلى خدمات أونستار، ونظام التحكم ثنائي المناطق في المناخ ، نظام الدخول بدون مفتاح للسيارة.

وتشمل تشكيلة المحركات محركات البنزين والديزل سعة 2.0 لتر، بقوة 256 حصان و168 حصان على التوالي ويمكن أيضا أن يأتي المحرك الأخير مع نظام دفع اختياري رباعي وتقول أوبل أن نسخة ديزل أكثر قوة ستنضم إلى التشكيلة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى محرك البنزين 1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 163 حصان.

كما يمكن أن تأتي أوبل إنسيجنيا Country Tourer مع البرنامج الحصري Exclusive ، وهو يسمح للمشترين لاختيار اللون الذي يريدونه وعلاوة على ذلك، فإن حزمة Black Pack، تتوفر مع أوبل Exclusive ، وبما يعطي السيارة لمسات سوداء لامعة في شبكة التهوية مع خطوط تزينية على النوافذ والمرايا الجانبية وغيرها. وهناك أيضا مجموعة واسعة من تصاميم العجلات الخفيفة التي هي جزء من برنامج التخصيص، وكذلك تتوفر خيارات داخلية من الجلود والعناصر التطعيمية.

وتقول أوبل إن كل نموذج Exclusive لديه ميزات قياسية مثل نظام Navi 900 IntelliLink مع شاشة تعمل باللمس ملونة 8 بوصة، وزجاج ممتص للطاقة الشمسية ومصابيح ليد خاصة كما أن أسعار أوبل إنسيجنيا Country Tourer Exclusive تبدأ من 42.002 دولار.