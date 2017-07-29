سمارت برابوس 15th Anniversary Edition تحتفل بإضافة مزيد من الأناقة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحتفل سمارت وبرابوس بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لمشروعهما المشترك من خلال الكشف عن نسخة خاصة جديدة تتميز بأنها تحمل شعار الذكرى الخامسة عشرة 15th Anniversary Edition وهي نسخة فورتو كوبيه وكابريو بتصميمها الفضي الفريد من نوعه، وهي مزودة باسبويلر أمامي، خطوط جانبية مطورة، ومشتت خلفي كما تحتوي على أغطية مرايا من ألياف الكربون، وضوء المكابح الثالث الملون، وعجلات 16 أو 17 بوصة من الألومنيوم.

ويستمر التصميم الفريد في المقصورة حيث أضاف المصممون مقاعد رياضية من الجلد البني مع اللمسات الفضية. وسيجد السائقون أيضا عجلة قيادة جلدية مثقبة، ذراع نقل حركة من الألومنيوم مرقم بشكل فردي، فرش أرضية بعلامة 15th Anniversary Edition مع تطعيمات من ألياف الكربون، ولمسات فضية وعتبات أبواب من الصلب.

ويوجد تحت غطاء محرك السيارة، ثلاثة محركات مختلفة منها محرك من 3 أسطوانات سعة 898 سي سي بقوة 88 حصان و 135 نيوتن متر من عزم الدوران وهو يتيح للسيارة التسارع من 0-100 كم / ساعة في 11.3 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى 155 كم / ساعة.

ويمكن أيضا أن تكون مجهزة مع نسخة مطورة من نفس المحرك بقوة 108 حصان و 170 نيوتن متر من عزم الدوران. وبفضل القوة الإضافية، يمكن التسارع من 0-100 كم / ساعة في 9.5 ثانية قبل الوصول لسرعة قصوى 165 كم / ساعة وأخيرا وليس آخرا، فإن النسخة الكهربائية لديه قوة 89 حصان و 160 نيوتن متر من عزم الدوران مع تسارع من 0-100 كم / ساعة في 11.5 ثانية والحد الأقصى للسرعة 130 كم / ساعة.

وتتوفر النسخة الخاصة من السيارة للحجز حالياً ومن المقرر أن تسلم النسخ الأولى في وقت لاحق من هذا العام وسوف يقتصر الإنتاج على 150 وحدة.