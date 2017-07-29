⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. حليمة بولند تُثير جدلاً بفستانها الأبيض في زفاف العنود الحربي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. حليمة بولند تُثير جدلاً بفستانها الأبيض في زفاف العنود الحربي
أثارت الإعلامية حليمة بولند جدلاً واسعاً ، على مواقع التواصل الأجتماعي عقب تداول صور لها من زفاف العنود الحربي ، حيث اتهمها البعض بمحاولتها سرقة الأضواء من العروس بارتداء فستاناً أبيضاً مثلها تماماً.
وتٌظهر الصور حليمة بولند في حفل زفاف العنود الحربي وكأنها ترتدي فستان زفاف، لتنهال التعليقات عليها التي اعتبرت إنها كان لا يصح أن تذهب لعرس مرتدية مثل العروس فستان أبيض منفوش.
وبعد الكثير من النقد، أكد محبو حليمة بولند أن فستانيها اللذين ارتداهما في زفاف العنود الحربي لم يكونا من الأساس من اللون الأبيض، وأن أحدهما كان من اللون الأخضر الفاتح والآخر من اللون الوردي، وأن إضاءة التصوير أظهرته وكأنه من اللون الأبيض.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17957 ] نشر منذ 33 دقيقة
راح فيها العرييييس👀👀👀💃
بيبااااااي عنو وووووووده😂😂😂😂😂
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9709 ] نشر منذ 22 دقيقة
دقيقه ايها الناشطون ✋
تتهمون حليمه انها ستخطف الاضواء من الحربي بسبب الفستان الابيض
اللباس ع لباسه …والحربي لو تلبس ذهب مايبان عليها
وحليمه لو تلبس خيشه تطلع اجمل منها
الاضوااااء لصالح لحليمه وحظ اوفر للحربي 😊
سواء فستان ابيض ولا اسود مو مغير شي من الواقع 😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8779 ] نشر منذ 17 دقيقة
لو تحضر زواجي وحده لابسةة ابيض مثلي والله لأطردهاا 👊👊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13628 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هي كشخه بس فستانها مش حلوو 😍