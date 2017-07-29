⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. حليمة بولند تُثير جدلاً بفستانها الأبيض في زفاف العنود الحربي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت الإعلامية حليمة بولند جدلاً واسعاً ، على مواقع التواصل الأجتماعي عقب تداول صور لها من زفاف العنود الحربي ، حيث اتهمها البعض بمحاولتها سرقة الأضواء من العروس بارتداء فستاناً أبيضاً مثلها تماماً.

وتٌظهر الصور حليمة بولند في حفل زفاف العنود الحربي وكأنها ترتدي فستان زفاف، لتنهال التعليقات عليها التي اعتبرت إنها كان لا يصح أن تذهب لعرس مرتدية مثل العروس فستان أبيض منفوش.

وبعد الكثير من النقد، أكد محبو حليمة بولند أن فستانيها اللذين ارتداهما في زفاف العنود الحربي لم يكونا من الأساس من اللون الأبيض، وأن أحدهما كان من اللون الأخضر الفاتح والآخر من اللون الوردي، وأن إضاءة التصوير أظهرته وكأنه من اللون الأبيض.