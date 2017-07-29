مقتل مبتعث بأمريكا إثر حريق متعمد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تُوفي المبتعث ” طاهر الحاجي ” بجامعة ” بورتلاند ستيت ” بولاية أوريجون الأمريكية ، إثر اندلاع حريق متعمد صباح الأحد الماضي.

وقالت قناة ” كوين ” الإخبارية الأمريكية أن شخصاً آخر توفي في ذات الحريق، الذي أشعله شخص يدعى ” ريان توماس موناكو ” البالغ من العمر 28 عاماً.

وأضافت أن الجاني مثل أمام المحكمة صباح أمس الجمعة، حيث يواجه تهم القتل والحرق من الدرجة الأولى.

وأوضحت القناة أن الجاني أشعل النيران في شقة صديقته انتقاماً منها بعد اندلاع شجار بينهما، فتسببت النيران في وفاة المبتعث الحاجي وشخص آخر يقيمان في نفس البناية.

بينما أكد والد المبتعث أمام المحكمة أن نجله توفي جراء الحريق الذي أشعله الجاني.

وعبر عن أمله في نقل جثمان نجله إلى المملكة في أقرب وقت ممكن .