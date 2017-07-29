سيدة تٌجبر ابنة جارتها على السير عارية في الشارع ووالدها ينتقم لها - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تٌجبر ابنة جارتها على السير عارية في الشارع ووالدها ينتقم لها
أجبرت سيدة وعائلتها، ابنة جارتها ذات الـ 14 عاماً، على السير عارية بوسط الشارع ، وحث المواطنين على تصويرها، على غرار ما حدث بمسلسل ” الأسطورة ” ، حتى قدوم والدها الذي دافع عن ابنته مٌحاولاً حمايتها من التصوير، ما أسفر عن وقوع مشاجرة بين والد الفتاة وزوج السيدة انتهت بمقتل الأخير .
وفي التفاصيل أن خلافات وقعت بين والدة الطفلة نادية وجارتها “ أم يوسف ” ، وعلى الإثر استدعت الأخيرة أقاربها وصديقاتها وحدثت مشاجرة بين الطرفين.
وقام أفراد الطرف الثاني بتجريد الطفلة من ملابسها وإجبارها على النزول إلى الشارع عارية كما كان بعض الرجال ينتظرونها لالتقاط مقاطع الفيديو والصور لها.
واستمر المشهد إلى حين وصول الأب الذي أحضر سكيناً لإنقاذ ابنته ومنع أحد من تصويرها، إلا أن زوج “ أم يوسف ” حاول اعتراض طريقه فسدد إليه الأب طعنة أودت بحياته.
وتوجهت الشرطة إلى المكان حيث تم إلقاء القبض على النجار، وقرر رئيس نيابة حلوان حبسه لمدة أربعة أيام للتحقيق معه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصارية اخر ومن،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11801 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش هذا الجنون وقلة العقل
خلاف بين الجارتين ايش علاقة الفتاه تجبر على المشي في الشارع عاريه
ثم هؤلاء الرجال اللي يتفرجون على الفتاه الا يوجد بينهم رجل عاقل يخجل على حاله ويتدخل لحماية الفتاه وسترها
ما فعله الاب امر طبيعي في حماية بنته وزوج ام يوسف يستاهل قطع رقبته
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17962 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله الي عافانا
مصري قبل اسبوعين يقولي إن شاءالله
يضمون مصر لدول مجلس التعاون
قلت اقولك فارقني😂😂😂😂
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم ايش الي اصابنا نزعت الرحمه والحياء وتصرفات كنا نخجل منها الأن يتم تطبيقها كثر الشر في نفوسنا وحب الانتقام نسأل الله الستر والعافيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13630 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم