رابطة العالم الإسلامي تنفذ برنامجاً للتأمين الصحي للأيتام بـ 2مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سلمت رابطة العالم الإسلامي 15 ألف يتيم سوداني وأسرهم، بطاقات التأمين الصحي بتكلفة بلغت نحو 2.365.000 ريال، وذلك بالتعاون مع الصندوق القومي للتأمين الصحي السوداني .

وقال الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حسن شحبر، في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة السودانية الخرطوم إن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا باليتيم، وأنشأت إدارة خاصة بهم، وذلك للإسهام في تأهيلهم لمواجهة الحياة وأعبائها .

وأشار إلى أن الهيئة تتكفل حالياً بأكثر من 78 ألف يتيم في 35 دولة، تشرف عليهم من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم .

و أوضح مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالسودان حامد الرفاعي, أن برنامج التأمين الصحي شمل الأيتام وأسرهم في ولاياتِ الخرطوم وشمال كردفان وجنوب دارفور، وكسلا والجزيرة والقضارف والنيل الأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل وسنار والشمالية .