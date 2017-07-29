مقتل 6 من مسلحي الحوثي بغارة جوية للتحالف شرقي اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل 6 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت، بغارة جوية شنها طيران التحالف العربي، في محافظة شبوة، شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ” 6 من مسلحي الحوثي قتلوا بالغارة الجوية التي استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة النفطية “.

وأضافت المصادر أن الغارة الجوية جاءت بالتزامن مع اشتباكات اندلعت بين مسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة، والجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة أخرى، دون ذكر المزيد من المعلومات.

وتسيطر القوات الموالية لهادي على معظم محافظة شبوة، في الوقت الذي لايزال الحوثيون يسيطرون على عدة مناطق وتدور فيها مواجهات متكررة.

وتشهد اليمن حرباً عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة إلى تسببها بأوضاع إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة ماسة لمساعدات.