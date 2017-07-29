⁠⁠⁠⁠⁠" تعليم الرياض " : لا يجوز تحصيل المعلمين مبالغ الطلاب المتأخرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من عدم نظامية الإجراء الذي اتخذته إحدى المدارس الأهلية بإلزام معلميها بتحصيل مبالغ الطلاب المتأخرة عليهم من مقرات عمل أولياء أمورهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم ” تعليم الرياض ” علي بن محمد الغامدي إن الإجراء المذكور مخالف للعقد الموحد الملزم بالعمل بين المعلم والمدرسة والذي نص على أن المعلم يكون عمله في أعمال تعليمية، ولا يجوز إشغاله أو تكليفه في غير ما نص عليه العقد الموحد الموقع بين الطرفين.

ودعت الإدارة كل من تم إلزامه بأي أعمال مخالفة لنص العقد الموحد أن يتقدم بشكوى رسمية لمكتب العمل بالمنطقة ” كجهة اختصاص ” على أن تقوم الإدارة بالمتابعة والدعم عبر مكتب التعليم الأهلي والمراجعة للتنسيق واستكمال اتخاذ الإجراء النظامي.