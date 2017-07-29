بالفيديو.. اعتقال سعودي وكويتي بتهمة " إهانة موظف " بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءاتها القانونية تجاه مواطن كويتي وآخر سعودي، واحالتهما إلى مخفر النويصيب ، لتعديهما لفظيا وبدنيا على رجال الأمن خلال أدائهم لواجباتهم والمهام المنوطة بهم وذلك خلال مقطع فيديو موثق .

وردت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إيضاحا لمقطع الفيديو الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مواطن كويتي وآخر سعودي الجنسية على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي أمس الجمعة ، فإنه تم بهذا الشأن تسجيل قضية رقم 37/2017 ” إهانة موظف ” جنح النويصيب.

وحول اسباب الواقعة ، أفاد البيان ” أن المعتديين قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور، وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن.

واستنكرت وزارة الداخلية الكويتية أي مساس برجال الأمن، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنتسبيها.