بالفيديو.. موريتاني يقذف وزير المالية بحذائه على طريقة منتظر الزايدي وبوش - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

أقدم شاب على رمي وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، بحذائه، خلال مهرجان نظمه أمس الجمعة، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، على طريقة شرب منتظر الزايدي لبوش بحذائه في نهاية ولايته الثانية للإدارة الأمريكية.

وأثناء إلقائه كلمة أمام حشد من مؤيدي الحزب، تفاجأ ولد أجاي بفردة حذاء علت رأسه ساعدت في أن يتدارك إصابته بأخرى.

وسرعان ما هرع عدد من الأشخاص نحو الشاب الذي قذف الوزير بفردتي حذائه لإمساكه وتسليمه إلى رجال الأمن.

وحاول الوزير إبداء عدم اكتراثه بالحادثة وتابع إلقاء كلمته حتى خلال ردة فعله السريعة التي استطاع من خلالها تجنب الحذاء.

يذكر أن الوزير ولد أجاي يترأس حملة الحزب الحاكم للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية في نواكشوط، وقد وجه في المهرجان انتقادات لاذعة للمعارضة الموريتانية.

