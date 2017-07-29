بنتلي تحتفل بكونتيننتال GT مع نسخة Timeless Series الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لقد مضى أربعة عشر عاما منذ إطلاق بنتلي لموديلات كونتيننتال GT ولذلك قررت الاحتفال من خلال تقديم نسخة Timeless Series الخاصة التي تعتمد علي كونتيننتال GT المكشوفة، وتضم Timeless Series مجموعة من اللمسات الخاصة لتمييزها عن غيرها من الأمثلة مثل شبكة التهوية من الكروم اللامع في الخارج فقط، ولكن في المقصورة توجد مجموعة من تركيبات المفروشات والجلود، جنبا إلى جنب مع خاص تطعيم خاص من خشب العنبر.

وهناك إضافات اختيارية مثل عجلة القيادة ثنائية الألوان، كاميرا الرؤية الخلفية، المقاعد الأمامية بخاصية التهوية مع وظيفة التدليك القياسية. وبطبيعة الحال هناك عارات خاصة في الداخل والخارج، جنبا إلى جنب عتبة الباب الفريدة مع أضواء تعكس شعار السيارة على الأرض بجانب الأبواب عند الدخول والخروج من السيارة.

ويحصل العملاء الأمريكيون على محرك سعة 6 لتر W12 بشاحنين توربينيين بقوة 582 حصانا مع عجلات مقاس 21 بوصة.

وتأتي الأمثلة المصنوعة في أوروبا والمملكة المتحدة في مواصفات V8 S، مع محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 521 حصان مع عجلات 20 بوصة قياسية أو 21 بوصة اختيارية، مع باقة جسم خارجية متطابق في اللون مع GT Speed ومكابح سوداء.