وكيل وزارة التعليم يختتم برنامج سفراء العزم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رعى وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري أول أمس الحفل الختامي لمبادرة سفراء العزم لأبناء وبنات الشهداء والمرابطين، التي تنفذها وكالة التعليم في نسختها الثالثة، بعد اطلاقها في المرحلة الأولى بعنوان ” سفراء الحزم ” وفي المرحلة الثانية ” سفراء الأمل ” .

وشهد الحفل الختامي تكريم أبناء وبنات الشهداء من قبل وكيل التعليم للبنين ، ومدير عام التوجيه والإرشاد موضي المقيطيب نيابة عن وكيل التعليم للبنات في الجانب النسائي .

وألقى الدكتور الجابري كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً ما تحمله هذه المبادرة من روح معنوية وقيم وطنية سامية نظير ما يقدمه أبطالنا في الحد الجنوبي من تضحيات وولاء لهذا الوطن الغالي، مقدما شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ومنسوبي الإدارة على استضافتهم لسفراء العزم، كما قدم شكره لإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب وجهودهم التي يبذلونها والتضحيات التي يقدمونها، مؤكدا أن الوطن منصور طالما كان متلاحماً ومتكاتفاً تحت ظل قيادتنا الحكيمة .

بدورها أوضحت المقيطيب أن المبادرة تنفذ للعام الثالث على التوالي، منذ اطلاقها مع أحداث عاصفة الحزم وفاء من وزارة التعليم في مسؤوليتها مع أبناء وبنات الحد الجنوبي، مبينة أنها ملحمة وطنية تجمع أبناء الحد الجنوبي مع أقرانهم في شمال وغرب وشرق ووسط المملكة لنقل مشاعرهم وما عاشوه من أحداث وذلك في مراحل ثلاث أولاها سفراء الحزم ثم الأمل ثم العزم وستكون النصر بأذن الله .

يذكر أن ” سفراء الحزم ” مبادرة أُطلقت مع أحداث عاصفة الحزم، بهدف تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وأصبحت مشروع بالمرحلة الثانية بمسمى ” سفراء الأمل ” ، وأُطلق عليها في المرحلة الثالثة ” سفراء العزم “، روادها الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الوطن وبناتهم، حيث يقوم السفراء ومرافقيهم بزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم، ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، حيث تستضيف سفراء العزم البالغ عددهم (84) يمثلهم (11) فريق بنين بعدد (48) طالبا و (8) فرق طالبات بعدد (37) طالبة موزعين على (11) إدارة تعليم مستضيفة: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، المنطقة الشرقية، حائل، الجوف، ينبع، تبوك، القصيم) .