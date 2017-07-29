الرباعي العربي غدًا بالمنامة: اتجاه لعقوبات جديدة على قطر - صحيفة صدى الالكترونية

الرباعي العربي غدًا بالمنامة: اتجاه لعقوبات جديدة على قطر
من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الرباعي العربي ” الإمارات – مصر – السعودية – البحرين ” ، بالمنامة في اجتماعهم غدًا، الإجراءات التصعيدية والعقوبات ضد الدوحة لإصرارها على المماطلة واستمرار المراوغة للتفلت من التزاماتها، والتي لا تزال رهن المشاورات.
من جانبه، سيلتقي مساء اليوم أيضا ملك البحرين الشيخ حمد بن خليفة، لاستعراض تطورات الموقف من قطر، واﻷفكار التي تداولوا فيها والاتصالات العربية والدولية خاصة الكويتية والغربية، وما أثمرت عنه من نتائج من عدمه لتغيير السياسات القطرية.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة
فلسطين محاله من قبل يهود أكثر من خمسه عقود من الزمان ودويله لا تتجاوز مساحتها 100الف كم حوصرت من قبل الأشقاء العري لكن صدق الرسول الكريم انه الوهن غثاءكغثا السيل هبوا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 32 دقيقة
ولو انت داخل الدويلة لحوصرت معها
ما يهايط مع تميموة الملط غير دنفوس ذنب لة
برق[ عدد التعليقات: 10373 ] نشر منذ 13 دقيقة
علاكم فالتسلب الخايب الخاين
افرضو عليه عقوبات جديده الين تخنقونه الواطي