الرباعي العربي غدًا بالمنامة: اتجاه لعقوبات جديدة على قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الرباعي العربي ” الإمارات – مصر – السعودية – البحرين ” ، بالمنامة في اجتماعهم غدًا، الإجراءات التصعيدية والعقوبات ضد الدوحة لإصرارها على المماطلة واستمرار المراوغة للتفلت من التزاماتها، والتي لا تزال رهن المشاورات.

من جانبه، سيلتقي مساء اليوم أيضا ملك البحرين الشيخ حمد بن خليفة، لاستعراض تطورات الموقف من قطر، واﻷفكار التي تداولوا فيها والاتصالات العربية والدولية خاصة الكويتية والغربية، وما أثمرت عنه من نتائج من عدمه لتغيير السياسات القطرية.