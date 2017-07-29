التعليم تصنف " 23 " إدارة تعليمية بـ " المؤشر الحرج " - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تصنف ” 23 ” إدارة تعليمية بـ ” المؤشر الحرج “
ذكر تقرير صدر مؤخراً عن التعليم من أنها تعاني من ضعف التجهيزات بأغلب الإدارات التعليمية بالمملكة موضحاً عدم توفير طابعات جديدة، وانتهاء العمر الافتراضي للأجهزة و عدم جاهزية أجهزة ومعامل الحاسب الآلي والتي تهالكت منذ سنوات .
وجاء التقرير العاشر للجنة المركزية للاستعداد لبدء العام الدراسي، التي تشكلت بناءً على توجيه وزير التعليم، نسبة جاهزية 23 إدارة من إدارات التعليم في المؤشر ” الأحمر الحرج ” ، ومنها ” إدارة تعليم الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والشرقية، والشمالية، والمدينة، ونجران، وجازان.
وأضاف التقرير أنه لم تتحقق نسبة إنجاز جيدة إلا في إدارات التعليم بالمدن الصغيرة، كعنيزة، والرس، والنماص، والمجمعة.
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