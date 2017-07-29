جنرال أمريكي: روسيا تشكل " تهديدا وجوديا " للولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك مايلي ، إن روسيا تشكل ” تهديدا وجوديا ” للولايات المتحدة ، مشيرا إلى أن واشنطن تخوض حربا طويلة جدا مع التشدد والإرهاب في العالم.

وأضاف مايلي – في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت – أن واشنطن تحتاج إلى زيادة حجم جيشها بسبب عدم معرفة ما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل ، لافتا إلى أن هناك تغييرا كبيرا في أسلوب الحرب ، وليس في طبيعتها.

وأوضح أن أسلوب الحرب تغير بسبب اتساع رقعة التجمعات العمرانية حول العالم، وأن نحو 80 إلى 90 % من سكان الأرض يتوقع أن يعيشوا في المستقبل في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية ، مضيفا ” أن الجيوش سوف تضطر إلى خوض حروبها في مناطق حضرية على عكس ما كان يحدث في الماضي عندما كانت الحروب تتم في مناطق مثل الصحراء والجبال والغابات “.