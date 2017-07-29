 جنرال أمريكي: روسيا تشكل " تهديدا وجوديا " للولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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جنرال أمريكي: روسيا تشكل ” تهديدا وجوديا ” للولايات المتحدة

جنرال أمريكي: روسيا تشكل ” تهديدا وجوديا ” للولايات المتحدة
واشنطن(صدى):

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك مايلي ، إن روسيا تشكل ” تهديدا وجوديا ” للولايات المتحدة ، مشيرا إلى أن واشنطن تخوض حربا طويلة جدا مع التشدد والإرهاب في العالم.

وأضاف مايلي – في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت – أن واشنطن تحتاج إلى زيادة حجم جيشها بسبب عدم معرفة ما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل ، لافتا إلى أن هناك تغييرا كبيرا في أسلوب الحرب ، وليس في طبيعتها.

وأوضح أن أسلوب الحرب تغير بسبب اتساع رقعة التجمعات العمرانية حول العالم، وأن نحو 80 إلى 90 % من سكان الأرض يتوقع أن يعيشوا في المستقبل في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية ، مضيفا ” أن الجيوش سوف تضطر إلى خوض حروبها في مناطق حضرية على عكس ما كان يحدث في الماضي عندما كانت الحروب تتم في مناطق مثل الصحراء والجبال والغابات “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقول الكلب مايعض اذن اخوه كلهم كلاب وهمهم محاربة الاسلام

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