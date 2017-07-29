اجتماع " دول المقاطعة " في المنامة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

يعقد فى المنامة، غدا الأحد الاجتماع المشترك لوزراء خارجية كل من مصر ومملكة البحرين والمملكة والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الانباء البحرينية، اليوم السبت، إن الاجتماع تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم فى القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجارى، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها فى الشئون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التى تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومى العربى والأمن والسلم الدوليين.