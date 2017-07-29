أمانة تبوك تواصل تهيئة الحدائق العامة خلال الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تكثف أمانة منطقة تبوك جهودها وأعمالها المستمرة خلال إجازة هذا الصيف لتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات المنتشرة في أنحاء متفرقة من مدينة تبوك لتكون متنفساً لسكان المدينة وزوارها من المواطنين والمقيمين، بالإضافة لتكثيف أعمال الرقابة الصحية للتأكد من سلامة المشروبات والمأكولات التي تباع في المواقع المخصصة لذلك في الحدائق والمنتزهات، كذلك سلامة من يقوم بإعداد تلك المشروبات والمأكولات .

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان إنه وانطلاقا من حرص الأمانة بضرورة تهيئة الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة لسكان المدينة وزوارها، كثفت أعمال الصيانة والنظافة لـ 26 حديقة ومنتزه منتشرة في أنحاء المدينة، وطلاء ما يزيد على 400 كرسي إضافة إلى تركيب ما يزيد على عدد (170 ) لعبة من ألعاب الأطفال، فيما كلفت فرق عمل من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة نظافة الحدائق على مدار الساعة بعدد 100 عامل نظافة وعشرة مشرفين، وتوزيع 300 حاوية بأحجام مختلفة على جميع الحدائق والمنتزهات بالإضافة لأعمال الرقابة الصحية المستمرة للتأكد من سلامة وصلاحية المشروبات والمأكولات التي تباع في المواقع التي تم تخصيصها من قبل الأمانة لخدمة وراحة المتنزهين.

وأضاف المهندس الغبان أنه جرى تكليف عدد 40 حارس أمن و8 مشرفين لمتابعة أمن الحدائق والتأكد من التزام المتنزهين بالتعليمات التي تقضي بمنع مرور السيارات على المسطحات الخضراء أو على الممرات المرصوفة أو إشعال النيران فيها، والتشديد على منع وجود الدراجات النارية وانتشار الخيول والتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع أي مخالفة أو ممارسة قد تضر بالحدائق والمنتزهات أو مرتاديها .