فوجيان الصينية تتأهب لمواجهة إعصار " نيسات " - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينما تستعد مقاطعة فوجيان فى شرق الصين لمواجهة تأثير إعصار ” نيسات ” ، الذي من المتوقع أن يحط على اليابسة في تايوان اليوم السبت قبل أن يأخذ طريقه إلى فوجيان في وقت مبكر من الغد.

وأفاد مركز أرصاد فوجيان – في بيان رسمى – بأن ” نيسات ” تاسع إعصار تتعرض له الصين هذا العام، يتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة في اتجاه الشمال الغربي مصطحبا معه عواصف ورياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة، وتوقع أنه قد يتحول إلى عاصفة مدارية قوية عند وصوله الى فوجيان.

وذكر المركز أن هناك إعصارا آخر بدأ يتشكل، والذي سيكون الإعصار العاشر بالنسبة للصين خلال هذه السنة، وقال إنه من المتوقع أن يصل إلى اليابسة مجتاحا وسط وشمال فوجيان في وقت متأخر من يوم غد أو وقت مبكر من بعد غد الإثنين.

وحذرت السلطات من هطول أمطار موسمية من اليوم وحتى يوم الأربعاء، القادم بسبب تأثير الإعصارين، حيث من المتوقع أن يزيد معدل هطول الامطار عن 500 ملليمتر في بعض المناطق.

وكانت إدارة المحيطات الصينية قد أصدرت – أمس لأول مرة خلال هذا العام – تحذيرا باللون البرتقالي ” الذي يتراوح مستواه ما بين المتوسط إلى الخطير ” ضد أمواج المحيط في المنطقة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وحثت المناطق التى من المتوقع أن يهب عليها إعصار نيسات باخذ جميع احتياطات الطوارئ.

وأمرت الإدارة السفن الموجودة في المياه بالعودة إلى الميناء كما أمرت بإجلاء المواطنين من الاماكن القريبة من الشواطئ.

ووفقا لتقرير لوكالة شينخوا الصينية للانباء أصدر مركز الأرصاد الجوية فى تايوان في وقت سابق من اليوم تحذيرات بحرية وبرية مع اقتراب إعصار “نيسات”.

وذكر المركز أنه منذ يوم الجمعة، ازدادت قوة “نيسات” ليتحول من عاصفة إستوائية إلى إعصار، وأشار إلى أن الإعصار يبعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرقي محافظة هوالين، ويتحرك بسرعة 18 كيلومترا في الساعة باتجاه شمال غربي تايوان، حيث من المتوقع أن يهبط على اليابسة في هوالين وتايتونغ الليلة.

وقد تأثرت المناطق البرية في شرقي تايوان بتقدم نيسات منذ صباح اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد جزيرتا تايوان وبنغهو المزيد من الأمطار في وقت لاحق من اليوم.

وشعر سكان شرقي وشمالي تايوان بإعصار نيسات منذ مساء أمس. ومن المتوقع أن تصبح العاصفة أكثر وضوحا اليوم.

وحثت سلطات الأرصاد المواطنين علي تقليل الأنشطة التي يقومون بها خارج المنزل. وأعلنت ثلاث محافظات شرقية في تايوان وهى ييلان وهوالين وتايتونغ إغلاق المدارس والمكاتب.

وقالت سلطات النقل إنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية من تايبيه إلى تايتونغ وهوالين اليوم كما تم تعليق الحركة البحرية في جزر بنغهو.