بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل
كشفت الإعلامية المصرية دعاء صلاح سبب ظهورها وهي ترتدي ملابس حمل، ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين جمهورها حي ثانها ليست متزوجة.
وقالت دعاء، إنها ليست حاملاً وقررت الظهور بهذا الشكل لرغبتها في مناقشة معاناة المرأة الحامل وما تواجهه من صعوبات !.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة
ما تستعجليش ياختي
هاتحملي وتجيبي صبيان وبنات بس شدي حيلك وفتشي بتلائي ابن الحلال يستناك
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9708 ] نشر منذ 41 دقيقة
يلا الله يرزقك
وتخلفي صبيان وبنات 😊
بنت الديره[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 دقائق
البلورة قد هي بتطيح من كثر ماسحبتي فيها عشان طالعين صدرك للناس ايش حبكم التعري الله ياخذكم خربتوا بناتنا جالسين يقلدونكم وين الحياء والحشمه راحوا الطيبن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13623 ] نشر منذ 6 دقائق
تضامناً مع الحوامل 😆