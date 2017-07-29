بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية دعاء صلاح سبب ظهورها وهي ترتدي ملابس حمل، ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين جمهورها حي ثانها ليست متزوجة.

وقالت دعاء، إنها ليست حاملاً وقررت الظهور بهذا الشكل لرغبتها في مناقشة معاناة المرأة الحامل وما تواجهه من صعوبات !.

