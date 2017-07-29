 بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل

بالفيديو.. مذيعة مصرية عزباء تُثير الجدل بظهورها حامل
نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية دعاء صلاح سبب ظهورها وهي ترتدي ملابس حمل، ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين جمهورها حي ثانها ليست متزوجة.

وقالت دعاء، إنها ليست حاملاً وقررت الظهور بهذا الشكل لرغبتها في مناقشة معاناة المرأة الحامل وما تواجهه من صعوبات !.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 1 ساعة

ما تستعجليش ياختي
هاتحملي وتجيبي صبيان وبنات بس شدي حيلك وفتشي بتلائي ابن الحلال يستناك

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 دقائق

البلورة قد هي بتطيح من كثر ماسحبتي فيها عشان طالعين صدرك للناس ايش حبكم التعري الله ياخذكم خربتوا بناتنا جالسين يقلدونكم وين الحياء والحشمه راحوا الطيبن

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