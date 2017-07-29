اختتام الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية المرشحة لخدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختتمت أمس الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية المرشحة لمرافقة الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وألقى قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي, كلمة أكد فيها أن الجمعية تقيم هذه المعسكرات لاحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ، والإسهام مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ، ولغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافة من خلال العمل في هذا المجال ، وإظهار الدور المميز للكشاف السعودي أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

وأشار الحربي, إلى أن قائد الوحدة الكشفية هو عماد الفريق ، ونجاحه في مهمته هو الركيزة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافنا التربوية والتطوعية الخدمية ، مبيناً أنهم في الجمعية وبمتابعة وتوجيه من المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله الفهد, قد هيئوا البيئة التربوية العملية المناسبة للعمل في خدمة الحجاج ، وقد تم توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تقديم خدمة مميزة.

وكانت الدورة قد بدأت يوم الاثنين الماضي, وتدرب خلالها المشاركون على مهارات عديدة في عمليتي المسح والإرشاد بمشعري منى وعرفات ، وتنظيم العمل بمراكز الارشاد ، إضافة إلى جلسات في احتياجات الحجاج وفن التعامل معهم ، ومعايير ومؤشرات تقويم الوحدات الكشفية وقادتها ، وآلية العمل في مجموعات الخدمة العامة مع الجهات الحكومية والأهلية .