مدير " الأمر بالمعروف " بنجران يتفقد فروع الهيئة بالمحافظات - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري، أمس، فروع الهيئة في محافظات حبونا, وثار، بهدف الوقوف على سير العمل الميداني والإداري بها .

واطلع خلال الجولة التفقدية على خطط العمل الميدانية للفروع وما تحتويه من تجهيزات فنية وإدارية، إضافة إلى المشاريع الدعوية بالمحافظات الرامية إلى تعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، مؤكداً أهمية البرامج الوقائية التي تقدمها الهيئات لخدمة المجتمع ورعايته من الانحرافات الفكرية والأخلاقية، ومشدداً على العاملين وجوب تحمل الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بهم تجاه دينهم ووطنهم بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع, وتعزيز اللحمة الوطنية والتسامح الكريم والستر على عيوب الناس ومراعاة أحوالهم بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء .