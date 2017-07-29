فرقة الدرعية تقدم العرضة السعودية في مهرجان جرش بالأردن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدّمت فرقة الدرعية، الليلة الماضية، العرضة السعودية ضمن مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثانية والثلاثين.

وشارك في العرضة التي أقيمت بالساحة الرئيسة في مدينة جرش الأثرية، الملحق الثقافي راشد النابت ومحافظ جرش الدكتور رائد العدوان وعدد من المسؤولين الأردنيين وجمهور من المواطنين السعوديين والأردنيين.

وقدّمت الفرقة عرضاً مميزاً أمام الجماهير التي توافدت إلى المهرجان شملت الأهازيج الفلكلورية السعودية من الموروث الشعبي الذي تقدمه الفرقة في الاحتفالات الوطنية.

وفي ختام العرض الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في الأردن، قدّم محافظ جرش هدية تذكارية للملحق الثقافي، كما قدّم وسام شكر لفرقة الدرعية على مشاركتها في المهرجان.