بالفيديو.. بلقيس تسجل لحظة ركوبها لعبة خطيرة بالملاهي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات”، هي تركب إحدى أخطر الألعاب خلال زيارتها لمدينة الملاهي في هونغ كونغ.

وايضا فاجأت جمهورها بفيديو آخر بإطلالتها الأخيرة، وهي تضع كيساً على رأسها، وتغطي شعرها.

وعلّقت على الفيديو، الذي نشرته على تطبيق ” انستغرام “، وكتبت: ” الحقوا سنابات اليوم قبل الحذف في مدينة الألعاب في هونغ كونغ ” .

httpv://www.instagram.com/p/BXDu-Mfg6dj/