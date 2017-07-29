اجتماع بين أوبك والمستقلين الأسبوع القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت منظمة أوبك اليوم السبت إن مسؤولين من لجنة فنية تضم منتجين من أعضاءها ومستقلين سيعقدون اجتماعا في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس آب لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات كما أجتماع اللجنة الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للمملكة التي تتولى رئاسة المنظمة في عام 2017.

وقالت منظمة أوبك إن الهدف من الاجتماع ” حل العقبات والمصاعب التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في أوبك والمستقلين المشاركين في الاجتماع وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال من أجل إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط ” .

وأضافت مصادر أن من المرجح أن يحضر الاجتماع ممثلون من الإمارات التي تستضيف الاجتماع ومن العراق وقازاخستان من خارج أوبك.