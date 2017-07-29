6 أشياء يتمنى زوجك أن تتغير بشخصيتك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تلعب العديد من العوامل دوراً هاماً ومفصلياً في نجاح واستقرار العلاقة الزوجية. إذ يتطلب نجاح هذه العلاقة المقدسة العديد من التغييرات في الصفات السلبية لدى الزوجين في سبيل حصول التوافق والانسجام بينهما.

وهنالك الكثير من الصفات السلبية التي يجب أن يتخلص منها الزوجان في سبيل العيش سوية بسعادة واستقرار. ومن هذا المنطلق أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 6 صفات سلبية يتمنى الزوج أن تتخلص منها زوجته، على النحو التالي:

1- الاهتمام المفرط بالمظهر

القلق المفرط لدى الزوجة حيال مظهرها ورشاقة جسمها، والمبالغة في إيلاء الاهتمام بمعالجة بعض العيوب التي قد تنشأ في جسمها مثل حجم المعدة، أو تقصف الشعر.

2- الشك

قد ينزعج الرجل من شعور زوجته الدائم بالشك تجاه حبه وإخلاصه لها، لذا حاولي أن تتجنبي هذا الشك وأن تتحلي بالثقة بزوجك وبنفسك.

3- التذمر والشكوى

تجنبي التذمر الدائم لأنه يولد حالة من عدم الاستقرار في المنزل، ويساهم في نشوء المشاكل بينك وبين زوجك.

4- مقارنة نفسك بنساء أخريات

كفي عن مقارنة نفسك مع النساء الأخريات، لأن هذه المقارنة تدل على عدم ثقتك بنفسك، وتؤدي إلى نفور زوجك منك.

5- إهمال الزوج

إن إيلاء الأهمية لعملك في المنزل وجعله أولوية لديك تفوق اهتمامك بزوجك، تخلق ردة فعل سلبية لديه وتدفعه للبحث عن الاهتمام خارج المنزل.

6- إهمال النظافة الشخصية

حاولي أن تعتني بنظافتك الشخصية، ولا تهملي هذا الجانب الهام الذي يمثل عاملاً مهماً بالنسبة للزوج.