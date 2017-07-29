سباق زوار مهرجان أبها للتسوق على توثيق الفعاليات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يتسابق زوار مهرجان أبها للتسوق من الشباب والفتيات على التقاط عدد من الصور الثابتة والمتحركة عبر هواتفهم المحمولة للفعاليات المصاحبة للمهرجان، ونشرها عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو الاحتفاظ بتلك اللقطات للذكرى .

فيما تجد الكثير منهم يتسابقون على التقاط تلك الصور من زوايا مختلفة ، وبأساليب حديثة في التصوير للفوز بلقطة مميزة ، ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

إذ يشهد مهرجان أبها للتسوق لهذا العام إقبالاً كبيراً على عدد من الفعاليات المصاحبة ، كجناح عالم الفراشات ، والسيرك العالمي ، وعالم الزواحف، ومسرح الطفل ، والمسرح المفتوح الذي تقام عليه عدد من المسابقات والسحوبات اليومية ، بالإضافة إلى منطقة الألعاب ، والمطاعم التراثية ، وجناح خاص يحتوي على التراثيات ، ومعروضات الأسر المنتجة ، وجناح بارع .

فيما تقام عدد من الأنشطة المتنوعة الأخرى في أروقة مختلفة من المهرجان، كما تقدم بعض الفقرات التوعوية والتثقيفية.