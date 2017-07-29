بالصور.. إغلاق منزل يستخدم سكن للعمالة ومستودع للأغذية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، وبالتعاون مع الدوريات الأمنية بالمنطقة، أمس، أحد المنازل السكنية بحي الفهد الجنوبي، يستخدم كمستودع لتخزين الأغذية وسكن للعمالة الوافدة .

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن المنزل عائد لإحدى الشركات المتعهدة في تأمين الأغذية لجهة حكومية داخل منطقة نجران، حيث تم ضبط مواد غذائية تخزن بطريقة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، إضافة الى شاحنة كبيرة محملة بالأثاث متوقفة بالخارج، مبيناً أنه تم إغلاق المنزل واستكمال الإجراءات النظامية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، تشديد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش، حيال تكثيف الجهود الرقابية على جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940) .