السعودية للكهرباء تُشغّل محطة تحويل " أبو عجرم " لتعزيز الخدمة بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بالمناطق الشمالية بالمملكة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل أبو عجرم (132 ك.ف) في منطقة الجوف، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 178 مليون ريال، وهو ما سوف يساهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مُدن وقرى المنطقة، وربط محافظة أبو عجرم بشبكة النقل الكهربائية الرئيسة في المملكة.

وأوضح المهندس ليث البسام، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أن تشغيل محطة أبو عجرم سوف يُؤدي إلى الانتهاء من أي مشاكل محتملة أو طارئة في انخفاض الجهد الكهربائي بشبكة التوزيع، بالإضافة إلى أن المحطة التي تصل سعتها إلى (MVA 250) ستعمل على خفض استهلاك الديزل بعد إلغاء أية عمليات توليد مستأجر يتم الاستعانة بها في قرية أم نخيلة.

وأفاد البسام أنه تم تنفيذ مشروع المحطة وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهود “السعودية للكهرباء” لتقليل الاعتماد على وقود الديزل وفقاً لتوجه الشركة ورؤية المملكة 2030، فيما وصلت أطوال الشبكة التي تم تنفيذها بالمشروع إلى (78.2) كيلو متر، بينما تتكون المحطة نفسها من 4 محولات ذات قدرات وتقنيات متقدمة.

وأضاف: ” المشروع يأتي ضمن مشاريع النقل والربط الكهربائي الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في مناطق شمال المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت (5.5) مليار ريال، والتي شملت إنشاء ستة محطات نقل، وخمسة خطوط هوائية للربط الكهربائي بين عدد من المدن والمناطق الشمالية، كجزء من مشاريع كهربائية أخرى في مناطق مختلفة لربطها بالشبكة الرئيسة للمملكة ” .

يُذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء قامت مؤخراً بتنفيذ وتشغيل أطول خط هوائي داخل المملكة ضمن مشاريع النقل والربط الكهربائي في المناطق الشمالية، والذي امتد لمسافة (790) كم دائري، وهي مسافة تمتد عبر تضاريس وعرة ومواقع بعيدة عن المناطق العمرانية والسكنية، وهو ما تطلب جهوداً وأعمالاً إنشائية كبيرة قام بتنفيذها كوادر فنية متخصصة.

