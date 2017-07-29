حمية غذائيّة مذهلة تفقدك 3 كيلو في أسبوع واحد - صحيفة صدى الالكترونية

حمية غذائيّة مذهلة تفقدك 3 كيلو في أسبوع واحد
لأنّ الرشاقة تأخذ حيزاً كبيراً من وقت المرأة، فمن المهم أن تعرفي أكثر الحميات الغذائيّة الفعّالة التي تحقق لك نتيجة جيدة ومضمونة!
إليك هذا الريجيم القاسي، لكنّه مثالي لكل فتاة تريد أن تفقد 3 كيلو في أسبوع واحد:
الفطور:
*قطعة توست واحدة سمراء مع ملعقة صغيرة من اللبنة الخالية من الدسم
*كوب من القهوة أو الشاي الأخضر
*موزة أو تفاحة
الغداء:
*قطعتان من سمك الفيليه المشوي أو الدجاح مع الخضار أو علبة من التونا بالماء
*صحن صغير من سلطة الروكا
*حبّة من الفاكهة بحسب اختيارك
العشاء:
*قطعتان من التوست الأسمر مع ملعقة طعام من اللبنة الخالية من الدسم أو نصف كوب من التونا
*صحن صغير من سلطة الروكا
*حبّة واحدة من الشوكولا الداكنة
*كوب من الزنجبيل الساخن
يمكنك أن تمارسي رياضة المشي مرتين خلال هذا الأسبوع لنتيجة أفضل.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17952 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة مو فالحميه
المشكلة ف هاالمطاعم فالشوارع
إشكال والوان
متقدر تقاااااوم😋😋😋
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9708 ] نشر منذ 2 ساعتين
دايت التونا والتوست الاسمر 👍
وعن تجربه ممتاز جدا (هذا اسمه دايت البروتين )
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9708 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاااااا
المشي يوميا ٣٠ دقيقه لازم لازم خلال الدايت
اللي تبي نتيجه سريعه لازم هيك
بالحوش لفيه ١٥مره 😊
مرتين بالاسبوع ماتنفع
لان المشي ٣٠ دقيقه يحرق من ٣٠٠ الى ٥٠٠ سعره ع حسب شدة المشي (بطيئ او هروله )
وفيه السير هذا يحسب لك كم حرقتي سعره 😊
بس ماجربته لاني ماشريته
برق[ عدد التعليقات: 10371 ] نشر منذ 50 دقيقة
انا لو اطبق برنامجكم هذا بس لمدة يوم واحد بتلقوني الساعه ١٢
بالليل مفترس ام فارس وأكل منها بإسناني من الجوع 😜 حتى مايمديني انزل
المطبخ