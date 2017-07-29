حمية غذائيّة مذهلة تفقدك 3 كيلو في أسبوع واحد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لأنّ الرشاقة تأخذ حيزاً كبيراً من وقت المرأة، فمن المهم أن تعرفي أكثر الحميات الغذائيّة الفعّالة التي تحقق لك نتيجة جيدة ومضمونة!

إليك هذا الريجيم القاسي، لكنّه مثالي لكل فتاة تريد أن تفقد 3 كيلو في أسبوع واحد:

الفطور:

*قطعة توست واحدة سمراء مع ملعقة صغيرة من اللبنة الخالية من الدسم

*كوب من القهوة أو الشاي الأخضر

*موزة أو تفاحة

الغداء:

*قطعتان من سمك الفيليه المشوي أو الدجاح مع الخضار أو علبة من التونا بالماء

*صحن صغير من سلطة الروكا

*حبّة من الفاكهة بحسب اختيارك

العشاء:

*قطعتان من التوست الأسمر مع ملعقة طعام من اللبنة الخالية من الدسم أو نصف كوب من التونا

*صحن صغير من سلطة الروكا

*حبّة واحدة من الشوكولا الداكنة

*كوب من الزنجبيل الساخن

يمكنك أن تمارسي رياضة المشي مرتين خلال هذا الأسبوع لنتيجة أفضل.