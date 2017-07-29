تفاصيل تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني ودخوله المستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

طمأن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، الشعب الفلسطيني على صحة الرئيس محمود عباس، بعد انتشار أخبارٍ عن دخوله المستشفى.

وقال أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يجري فحوصات دورية اعتيادية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف أبو ردينة، ” الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة “.

ويبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العمر 82 عاماً. ويزور المستشفى الاستشاري برام الله بشكل دوري لإجراء الفحوصات الدورية.