الصين تنتج الغاز من " الثلج القابل للاشتعال " - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية الصينية اليوم السبت، إن الصين نجحت في إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات الميثان التي تُعرف أيضا باسم” الثلج القابل للاشتعال ” في مشروع تجريبي في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن منصة حفر تم نصبها قبالة ساحل مدينة تشواي بجنوب شرق الصين منذ 60 يوما أنتجت في المجمل 309 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي فيما تعد كمية قياسية يتم استخراجها من هيدرات الغاز.

ويتكون الثلج القابل للاشتعال من غاز ميثان محتجز داخل بلورات من المياه وتم اعتباره مصدرا جديدا محتملا للغاز بالنسبة للصين مع الاعتقاد بأن بحر الصين الجنوبي يحتوى على بعض من أكثر المخزونات المبشرة في العالم.

ووعدت الحكومة بأن‭ ‬” تطور بشكل فعال ” هيدرات الغاز الطبيعي خلال خطة خمسية تمتد من عام 2016 حتى عام 2020.

وقالت وزارة الأراضي والموارد المعدنية هذا العام إنه تم اكتشاف اثنين من ترسيبات هيدرات الغاز تحويان احتياطيات تبلغ نحو 100 مليار متر مكعب في أعقاب عمليات مسح جيولوجية وبرامج حفر في القطاع الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

وأعلنت اليابان عن نجاح مماثل في اختبارات الإنتاج في مايو أيار. ومن المعتقد أيضا أن الهند وكندا والولايات المتحدة تدرسان الهيدرات كمصدر محتمل للطاقة.