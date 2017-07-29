النصر ينذر وكيل أيالا لتغيبه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر بأن إدارة نادي النصر خاطبت وكيل أعمال المحترف الباراغوياني فيكتور أيالا ، وذلك ضمن خطواتها القانونية لرفع تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بعد أن أشعرت الاتحاد السعودي بذلك.

وكان وكيل أعماله قد طلب في فترة سابقة الموافقة على العرض المقدم من قبل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب ” موسم واحد ” بمبلغ مليون دولار، إلا أن إدارة النصر طالبت بأن يكون المقابل المالي دفعة واحدة وليس على دفعات كما حددها النادي الأرجنتيني، محددة سعر شراء بطاقة اللاعب بمليوني دولار.

ويذكر أن ايالا قد رفض العودة إلى الرياض مجدداً وطالب بقبول أي عرض يأتي للنصر بهدف ضمان مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 .