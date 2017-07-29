مصادر تكشف تعاقد الأهلي مع " رويز " مقابل 30 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي تقترب من التعاقد مع صانع اللاعب الكوستاريكي براين رويز، لتمثيل الفريق للموسم الكروي المقبل، مقابل 30 مليون ريال إذ لم يتبق سوى دفع الضمانات البنكية لإتمام الصفقة.

وأكدت المصادر أن إدارة الأمير فهد بن خالد، قد حصلت على موافقة اللاعب على الانتقال وما على إدراة الملكي سوى إنهاء الأمور مع ناديه البرتغالي لشبونه، الذي يملك عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية موسم 2018م، كما أن لتفاوض معه في هذا التوقيت يسهل على مدرب لشبونه البرتغالي جورجي جيسوس، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق للموسم الجديد، خصوصا أن إدراة لشبونه منحت الضوء الأخضر لصناع القرار بالنادي الأهلي لمفاوضة رويز، ليقترب أكثر فأكثر من الأهلي، في حال تم الاتفاق على الأمور المالية بين الأطراف.

كان رويز الموهوب الذي يجيد صناعة اللعب ومساندة المهاجيمن، من ضمن الأسماء البديلة للاعب البرازيلي ليوناردو الذي استبعد النادي الأهلي فكرة التعاقد معه نهائياً، وينتظر أن يكون صفقة ناجحة عطفا على مايتمت به من قدرات أربزها في الدوري البرتغالي القوي.