عودة أوروبية مظفرة لميلانو بتوقيع " الوافد الجديد " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

بعد غياب دام 3 سنوات، هز ريكاردو رودريغيز الشباك في مباراته الأولى مع ميلان في انتصار خارج الأرض 1-0 على يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، مع عودة الفريق الإيطالي إلى مسابقات الأندية الأوروبية.

وقد أقيمت مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثالث في الدوري الأوروبي أمام 20 ألف متفرج، ولم تكن الأفضل في تاريخ مشاركات ميلان القارية بعد غياب طويل، لكن مع ذلك منح هذا الانتصار دفعة معنوية لبطل أوروبا 7 مرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسجل السويسري رودريغيز، وهو واحد من 4 صفقات جديدة يخوض مباراته الأولى مع ميلان مع فابيو بوريني وفرانك كيسي وماتيو موساكيو، هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ولم تكن الامور سهلة على ميلان الذي أنفق نحو 190 مليون يورو (221.86 مليون دولار) على تعاقدات جديدة حتى الآن في سوق الانتقالات في محاولة للتعافي من 7 مواسم مخيبة.

وظهر فريق كرايوفا في المسابقات الأوروبية لأول مرة أمس منذ إعادة تأسيسه في 2013 بعدما واجه مشاكل مالية وإدارية.

وقال فينشنزو مونتيلا مدرب ميلان: ” لم نكن نتوقع الكثير من مباراة الليلة. كرايوفا يتفوق علينا بدنيا ويتمتع لاعبوه بالسرعة. كان من المتوقع أن نعاني وهو أمر سنتعرض له خلال الموسم ” .

وأضاف: ” فريقنا لا يزال في طور البناء. لدينا الكثير من اللاعبين الجدد. كما يوجد لاعبون لم يظهروا معنا إلا نادرا ” .