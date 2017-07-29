العامة للسياحة تدشن 10 دورات تخصصية في عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

في إطار سياسة توطين الوظائف السياحية دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 10 دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة، خلال موسم صيف هذا العام.

وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، أن الدورات عبارة عن ورش تدريبية مجانية عن التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي، وابتكار المشاريع السياحية الصغيرة، وتسويقها وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، والمهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي وغيرها .

وأضاف ” العمرة ” أن الهيئة تمنح المشاركين في تلك الدورات شهادات حضور معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى جانب إمكانية المتدرب التسجيل في أكثر من ورشة ودورة تدريبية.