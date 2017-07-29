نيمار يقرر الرحيل إلى فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ذكرت إذاعة راديو مونتي كارلو أن اللاعب البرازيلي نيمار قرر الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الإذاعة الشهيرة أن نيمار أبلغ مسئولي النادي الفرنسي بأنه اتخذ قراره بالفعل وهو اللعب في صفوف النادي بداية من الصيف الجاري.

وينتظر أن يوقع نيمار على عقد يمتد لخمس سنوات مقبلة مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في تعاقده مع برشلونة والذي يبلغ 222 مليون يورو ليكون لاعبا في صفوف سان جيرمان رسميا يوم الإثنين المقبل.