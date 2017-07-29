غداً القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج غداً, استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1438-1439 هـ .

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ، و ألا يزيد عمره عن 20 عاماً ، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن 90% أو مايعادلها ، وخريج العام الحالي 1437 – 1438 هـ .

وأشارت الكلية إلى أن يجب الا يقل المعدل في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات عن 90% ، وأن يكون مجتازًا لاختبارات القدرات والتحصيل وكفاية اللغة الإنجليزية ، وحسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة ، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية .

ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إستكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية .

ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 11-11-1438 هـ على موقع

المؤسسة الإلكتروني (http://miconline.gov.sa//)