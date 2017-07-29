بلدية القطيف تنهي دراسة لإنشاء مشروع تصريف الأمطار بالمحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشف مساعد رئيس بلدية القطيف للشؤون الفنية المهندس خالد العتيبي, عن انتهاء البلدية من دراسة إنشاء خط تصريف أمطار ” نظامي ” في الجزء غير المخدوم بالمصرف الزراعي بشارع الملك فيصل بالمحافظة ، حيث أن تنفيذ خط تصريف الأمطار سيتم عند توفر الارتباطات اللازمة في المشاريع المستقبلية.

وأفاد المهندس العتيبي, أن الانتهاء من خط تصريف الأمطار سيساعد على معالجة طبقة الاسفلت بالكشط وإعادة السفلتة، مبيناً أن البلدية عمدت لصيانة شارع الملك فيصل ضمن مشروع صيانة شوارع محافظة القطيف للأعوام من 1433 ـ 1436هـ, ومشيراً إلى أن البلدية استلمت المشروع خلال موسم الأمطار الماضي مما أسهم في تشكّل حفر في طبقة الاسفلت السطحية، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية قامت بمعالجة هذه الحفر مؤقتاً بتعبئة الاسفلت .

وأوضح أن البلدية قامت بأخذ عينات من الشارع, وتمت عليها إجراءات ضبط الجودة, وتبيّن من الفحوصات أن الاختبارات مطابقة للمواصفات باستثناء التدرج الحبيبي لمنخلين، مؤكداً أن الاختلاف الحاصل مرتبط بكون العينة أخذت بعد عامين من انتهاء الأعمال و تشغيل الشارع و تأثير المياه, كون الاختلاف البسيط في التدرج في المناخل الناعمة فحسب .

ورأى أن سبب تشكّل الحفر بعد موسم الأمطار مرتبط بكون الجزء من شارع الملك فيصل هو الجزء الذي تتجمع فيه الأمطار من شارع الفتح إلى طريق أحد, وهذا الجزء لا يوجد فيه مصرف زراعي, ومصائد الأمطار لا تصرف كونها شبكة قديمة تم تنفيذها من قسم النظافة بجهود ذاتية، مما أدى إلى تجمع المياه لعدة أيام, نتيجة تتابع المنخفضات وتكرار سقوط الأمطار لمدة تزيد عن 45 يومًا, مما جعل تجمع المياه مستمر خلال هذه الفترة, وأدى إلى تشكل الحفر في الطبقة السطحية فقط, مؤكداً أن الجزء المشمول بمنطقة المصرف الزراعي بشارع الملك فيصل يحتوي على مصائد أمطار ولم تظهر عليه عيوب بعد موجة الأمطار .