" الصحة " تنفي ضرب الممرضات السعوديات للمريضات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

نفت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى قيام الممرضات السعوديات بقسم الولادة بمستشفى محايل العام بضرب النساء وعدم الانصياع لطلباتهن .

قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير سعيد بن عبدالله النقيرأن الرسالة غير صحيحة وإن نشرها يسيء للخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف محمد بن سعود المتحمي محافظ محايل إن الزيارات الميدانية للمستشفى والتقارير الإحصائية والمبادرات التي تقدم من قبل إدارة المستشفى والعاملين به من الجنسين تدحض كل تلك الافتراءات الباطلةمشيراً إلىى أن يقدم خدمات صحية عالية تفوق طاقته الاستيعابية .