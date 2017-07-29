بالصور.. سماء الباحة تشهد العرض الخامس للألعاب النارية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت سماء غابة رغدان بمدينة الباحة أمس, عرضًا للألعاب النارية في أسبوعها الخامس, وسط حضور كثيف من الزوار والمصطافين الذين اكتظت بهم الغابة.

وتأتي هذه الفعالية التي تنفذها اللجنة المنظمة لمهرجان صيف منطقة الباحة تزامناً مع إطلاق برامج وفعاليات الصيف ” باحة الكادي.. مصيف بلادي ٣٨ ” مساء كل يوم جمعة, حيث تنطلق من أرض غابة رغدان لتغطي بذلك سماء الباحة بأحدث التشكيلات العصرية، فيما تستمر عروضها على مدار أيام الصيف.

