بالصور.. الحارثي يحتفل بزواجه بقصر سما في العرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني (صدى):

في ليلة امتزجت بالفرح والسرور والبجهة على أنغام العرضة الجنوبية احتفل الشاب صالح معيض صالح الحارثي آحد منسوبي القوات البرية بقصر سما بمركز العرضية الجنوبيه بالعرضيات بزواجة على آبنة العم عبدالله علي صالح الحارثي وسط حضور الأقارب والأهل وٱصدقاء العريس.

وقدم العديد من محبين العريس الهدايا والدروع له بهذه المناسبة يتقدمهم الشيخ عبدالله احمد الحارثي شيخ قبيلة بلحارث بلقرن.

وأحيا الحفل عدد من شعراء العرضة الجنوبية ” صدى ” تبارك للحارثي وتتمنى له حيالا سعيدة.

