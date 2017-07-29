أمير الباحة يكرّم أسر وذوي شهداء الواجب - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة, وأبناء هذا البلد، مشيراً إلى أن هذه البطولات, سيسطرها التاريخ بماء الذهب كونهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن ووقفوا سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، وسائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم .

جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه لأسر شهداء الواجب أمس ، الذي نظمته إمارة منطقة الباحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك على مسرح ديار العز بغابة رغدان .

وبيّن سمو أمير الباحة أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب, يقفون بجانب ذوي وأبناء الشهداء الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم الطاهرة لنصرة الدين وحماية مقدسات وأرض وحدود هذا الوطن الغالي علينا جمعياً، عاداً سموه تكريم الشهداء وأسرهم واجبًا على الجميع وتخليداً ووفاءً بتضحياتهم وعطاءهم .

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري, ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني, ومدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة محمد غرم الله لافي, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .