بالفيديو.. أب يتحدى إعاقته بحضور حفل تخرج ابنته سيراً على يديه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أب يتحدى إعاقته بحضور حفل تخرج ابنته سيراً على يديه
تحدى أب من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقته، حيث قرر حضور حفل تخرج ابنته بالسير على يديه.
وكان قد فقد الأب ألكسندر جوزيه 79 عاما، ساقيه وبالرغم من ذلك اتكأ على يديه رافعا جسده عن الأرض للسير عبر الممر بصحبة ابنته ” روزانى ” 30 عاما خلال حفل تخرجها.
ولم يتمكن المزارع من السير منذ أن كان عمره 15 عاما بعد مشكلات بالعمود الفقري لا علاج لها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15782 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13623 ] نشر منذ 52 دقيقة
ما في أي كلمه توفّي حق الأب 😌