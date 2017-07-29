بالفيديو.. أب يتحدى إعاقته بحضور حفل تخرج ابنته سيراً على يديه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحدى أب من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقته، حيث قرر حضور حفل تخرج ابنته بالسير على يديه.

وكان قد فقد الأب ألكسندر جوزيه 79 عاما، ساقيه وبالرغم من ذلك اتكأ على يديه رافعا جسده عن الأرض للسير عبر الممر بصحبة ابنته ” روزانى ” 30 عاما خلال حفل تخرجها.

ولم يتمكن المزارع من السير منذ أن كان عمره 15 عاما بعد مشكلات بالعمود الفقري لا علاج لها .

